عزيز الشافعى: لن أفكر فى الترشح لنقابة الموسيقيين على الإطلاق

قال الملحن عزيز الشافعي، إنه لن يترشح على الإطلاق لنقابة الموسيقيين، خاصة وأنه عضو في نقابة المهندسين الآن.

نقابة الموسيقيين

وأكد الملحن عزيز الشافعي، خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن الهندسة من أكثر المجالات التي كان لها فائدة له كبيرة على النظاق العملي والشخصي، معبراً:" الهندسة فادتني إني أعرف أحل الأزمة بصورة مباشرة وأوصل للحل بسهولة وبطرق واضحة".

وأضاف في حديثه، أن أغلب ألحانه بها قدر من الصعوبة التي تتطلب إمكانيات مطرب جيدة، معبراً:" لو المطرب مش متمكن مش هقدر اشتغل معاه".

أخر أعمال عزيز الشافعي

يذكر أن آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية “والله أبدا” مع الهضبة عمرو دياب، حيث أبدع عزيز في لحن وكلمات الأغنية التي استعان فيها بأبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، والأغنية من توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.