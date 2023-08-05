عزيز الشافعى: "تعالى أدلعك" ليس اعتذار من بهاء سلطان لنصر محروس على الإطلاق

قال الملحن عزيز الشافعي، إن كليب “تعالى أدلعك” من أهم أعماله، وهذا الكليب عبارة عن موقف تمثيلي بين نصر محروس وبهاء سلطان.

“تعالى أدلعك”

وأكد الشافعي، خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن هذا الكليب لم يكن اعتذار من بهاء سلطان لنصر محروس على الإطلاق، معبراً:"الأغنية أصلها بيقول أن نصر هو اللي بيقول لبهاء تعال أدلعك، وقبلت الدور علشان كنت حابب الموضوع والمشاركة".

صلح بهاء سلطان ونصر محروس

وأضاف في حديثه، أن نصر محروس هو صانع النجوم وهو من قدم بهاء سلطان وشيرين عبد الوهاب وتامر حسني وغيرهم من النجوم في المراحل الأولى من حياتهم الفنية.

وتابع:" الصلح ده كان مستنيه الوطن العرب كله إزاي ماليش فيه دور وأنا ملحن الأغنية".