السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عزيز الشافعى: "تعالى أدلعك" ليس اعتذار من بهاء سلطان لنصر محروس على الإطلاق

عزيز الشافعي
عزيز الشافعي

قال الملحن عزيز الشافعي، إن كليب “تعالى أدلعك” من أهم أعماله، وهذا الكليب عبارة عن موقف تمثيلي بين نصر محروس وبهاء سلطان.

 

“تعالى أدلعك”

وأكد الشافعي، خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن هذا الكليب لم يكن اعتذار من بهاء سلطان لنصر محروس على الإطلاق، معبراً:"الأغنية أصلها بيقول أن نصر هو اللي بيقول لبهاء تعال أدلعك، وقبلت الدور علشان كنت حابب الموضوع والمشاركة".

 

صلح بهاء سلطان ونصر محروس 

وأضاف في حديثه، أن نصر محروس هو صانع النجوم وهو من قدم بهاء سلطان وشيرين عبد الوهاب وتامر حسني وغيرهم من النجوم في المراحل الأولى من حياتهم الفنية. 

 

وتابع:" الصلح ده كان مستنيه الوطن العرب كله إزاي ماليش فيه دور وأنا ملحن الأغنية". 

عزيز الشافعي تعالى أدلعك صلح بهاء سلطان ونصر محروس حبر سري

الأكثر قراءة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

رئيس وزراء روسيا: سوق النفط العالمية مستقرة وملتزمون بالكامل باتفاقيات "أوبك+"

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2023-2024

منتخب مصر يستفسر من "كاف" عن موعد مواجهة جيبوتى فى تصفيات المونديال

"تيك توك" يعلن عن تغييرات امتثالا لقواعد أوروبية جديدة صارمة

عزيز الشافعى: لن أفكر فى الترشح لنقابة الموسيقيين على الإطلاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه