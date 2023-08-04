مهرجان العلمين.. إقبال جماهيرى كبير لحضور حفل «الكينج» وحميد الشاعرى (صور)

ينطلق بعد قليل، حفل النجمين محمد منير وحميد الشاعري، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار “العالم علمين”.

ويشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا وذلك بعد توافد الآلاف على ساحة الحفل منذ فتح الابواب في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ومن المقرر أن يشهد الحفل العديد من المفاجآت للجمهور.

مهرجان العلمين الجديدة

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، حيث تنطلق غدًا السبت، حفل النجمة إليسا وتامر عاشور، فضلا عن حفل ضخم للموسيقار عمر خيرت يوم 10 أغسطس المقبل، إضافًة إلى حفل النجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتى تعرف بمدينة الفنون، والتى تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

حفل منير بمهرجان العلمين

حفل منير بمهرجان العلمين

حفل منير بمهرجان العلمين