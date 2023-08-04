ناقد فني: "العالم علمين" حدث عالمي تمنينا حدوثه على أرض مصر كثيراً

محمد شوقي، الناقد الفني، إن مهرجان العالم علمين حدث عالمي من الأحداث التي طالما تمنينا حدوثها على أرض مصر.

مهرجان العالم علمين

وأكد محمد شوقي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن ما يحدث في المهرجان إبهار كامل، خاصة وأن منطقة العلمين من أكثر من المناطق المصرية الطبيعية الساحلية الخلابة، معبراً: "إحنا فخورين إن المكان ده في مصر".

النجوم بالعلمين

وأضاف في حديثه، أن تنظيم مهرجان العلمين يتم تحت إدارة حازمة، ولهذا خرجت الحفلات الغنائية بالعلمين على أعلى مستوى، ولهذا حصل هذا المهرجان على إشادة كبيرة من جميع الحاضرين والمتواجدين.

مهرجان العالم علمين أتى إليه نجوم من ألمع نجوم الوطن العربي مثل “مدحت صالح، إليسا، كارول سماحة، راغب علامة”.