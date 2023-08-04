الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الكيلاني" تجدد للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيسًا للقومي لثقافة الطفل

محمد عبد الحافظ ناصف
محمد عبد الحافظ ناصف

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة  قرارها رقم 390 بتجديد ندب الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف رئيسًا للإدارة المركزية  للمركز القومي لثقافة للطفل بالمجلس الأعلى للثقافة وذلك لمدة عام.

والجدير بالذكر أن ناصف أدار ما يقرب من عشرة مناصب بوزارة الثقافة المصرية منها رئيس إقليمي شرق الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ونائب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأربع إدارات مركزية بالمجلس الأعلى للثقافة منها الشعب واللجان الثقافية والشئون الأدبية والمسابقات ومكتب رئيس المجلس الأعلى والمركز القومي لثقافة الطفل.

وأصدر ناصف عددًا من الإصدارات في المسرح والقصة والرواية وأدب الطفل والترجمة والنقد، وقدم له التليفزيون المصري مسلسلين وعُرضت أعماله المسرحية للكبار والصغار على المسرح القومي والهناجر ومسارح قصور الثقافة ومسرح الشمس والتربية والتعليم والشباب والرياضة، وفاز بعدد من الجوائز المصرية والعربية في القصة القصيرة والمسرح وأدب الطفل والدارما التليفزيونية والنقد الأدبي.

الدكتورة نيفين الكيلاني الكيلاني وزير الثقافة المسرحى محمد عبد الحافظ القومي لثقافة للطفل عشرة مناصب بوزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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