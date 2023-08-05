الطفيليات المعوية.. العلامات والأعراض والأطعمة التى يجب أن تأكلها للتخلص من الديدان

الطفيليات المعوية والمعروفة أيضًا بـ الديدان المعوية، هي كائنات حية تعيش في أجزاء مختلفة من الجسم، ولكن في الغالب في جدران الأمعاء، وتختلف أعراضها حسب نوع الطفيل، حيثُ تُعدّ واحدة من أكثر أنواع الطفيليات شيوعًا التي يمكن أن تصيب البشر.

في هذا التقرير، نكشف علامات وأعراض الطفيليات المعوية (ديدان الأطفال)، والأطعمة التي يجب أن تأكلها للتخلص من هذه الديدان.

وفقًا لـ« hindustantimes»، تشمل الأنواع الأكثر شيوعًا من الطفيليات المعوية داء الأميبات وداء الصفر وعدوى الدودة الشصية وداء المشعرات، وتعتمد هذه الطفيليات على العائل في الغذاء والمغذيات وتعيش في أو على المضيف على حساب المضيف.

وتنتشر عدوى الطفيليات المعوية من خلال الماء أو الطعام أو الأسطح الملوثة مثل مقابض المرحاض، ويمكن أن تنتشر أيضًا من خلال الاتصال الشخصي، مثل تغيير الحفاضات أو غيرها من ملامسة الشرج أو البراز.

وبحسب الموقع الطبيي ذاته، تختلف أعراض الطفيليات المعوية حسب نوع الطفيل، على سبيل المثال، عادةً ما تسبب عدوى الدودة الدبوسية أعراضًا خفيفة مثل الحكة الشرجية، ومع ذلك، يمكن أن تسبب عدوى البروتوزوا أعراضًا شديدة، بما في ذلك الإسهال المائي وآلام البطن والغثيان.

ويمكن أن تساعد النظافة المناسبة، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب ملامسة الأسطح الملوثة، في تقليل خطر الإصابة بالعدوى.

أعراض الطفيليات المعوية (الديدان)

هناك عدد من العلامات والأعراض للطفيليات المعوية التي يجب أن يكون الناس على دراية بها، منها الآتي:

وجع بطن.

كثرة الإسهال.

الانتفاخ والغازات.

أرق.

نوم بدون راحة.

نقص غذائي.

صرير الأسنان.

مشاكل الجلد مثل الطفح الجلدي والأكزيما وحب الشباب وغيرها.

عوامات العين.

القلق والاكتئاب والتهيج.

الهالات السوداء تحت العينين.

تعرق ليلي.

حكة الشرج.

زيادة الأعراض عند اكتمال القمر.

أطعمة مضادة للديدان

- تجنب الكربوهيدرات البسيطة، مثل تلك الموجودة في الأطعمة المكررة والفواكه والعصائر ومنتجات الألبان وجميع السكريات باستثناء العسل.

- تناول الثوم النيء وبذور اليقطين والرمان والبنجر والجزر، وكلها تستخدم تقليديا لقتل الطفيليات.

- اشرب الكثير من الماء للمساعدة في طرد نظامك.

- تناول الألياف التي قد تساعد في التخلص من الديدان.

- تساعد الإنزيمات الهاضمة في إعادة القناة المعوية إلى حالتها الطبيعية، مما يجعلها غير مضيافة للطفيليات.

- يدعم فيتامين سي جهاز المناعة. اخفض الجرعة في حالة حدوث الإسهال.

- يدعم الزنك جهاز المناعة ولكنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية وخاصة بعض المضادات الحيوية، وقد لا يكون مناسبًا للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.