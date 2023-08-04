إقبال على إصدارات وزارة الأوقاف بمعرض الكتاب بمسجد الحصري بمنشأة ناصر

أقيم معرض الكتاب بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على هامش القافلة الدعوية إلى محافظة القاهرة من مسجد الحصري بمنشاة ناصر اليوم الجمعة، والتي يرأسها الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وبحضور الدكتور محمود خليل سيد خليل وكيل المديرية، والدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة، والشيخ منتصف محمود عبد المهيمن مدير إدارة الإدارات.

وجاءت إقامة المعرض في ضوء التعاون المثمر بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للطلاب والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.

وشهد المعرض إقبالًا كثيفا، فيما أكد أهالي منشية ناصر أن إصدارات الأوقاف وبخاصة في مجال ثقافة الطفل تتميز بالتنوع ، وتثري الفكر، متمنين تكرار هذه الفعاليات وهذا المعرض القيم.