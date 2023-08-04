"العدالة المتأخرة لا عدالة فيها".. وزير لبنانى يطالب بسرعة التحقيقات فى جريمة مرفأ بيروت

أكد أمين سلام، وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، أن من حق أهالي ضحايا مرفأ بيروت أن يحصلوا على حقهم سريعًا، مشيرًا إلى أن ما حدث في مرفأ بيروت جريمة بكل المقاييس.

وقال وزير التجارة والاقتصاد اللبناني خلال حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن الحادث أسفر عن وقوع أكثر من 200 شهيد، لذلك فهي جريمة ويجب محاسبة من ارتكبها.

وأشار إلى أن العدالة المتأخرة لا عدالة فيها، مؤكدًا أن جريمة بهذا الحجم لا بد أن تظهر العدالة فيها بوقت سريع، متابعًا: "يجب أن يحصل أهالي الشهداء على حقهم ويعرفوا الحقيقة بوقت سريع".

وتابع: "وقت الانفجار كنت في بيروت مع زوجتي وشعرنا بكل تفاصيله، وتعرض محيطنا للتكسير وشعرنا بهول وفظاعة الانفجار، وكان يومًا مشئومًا وكابوسًا".

واستكمل: "عشنا كابوسًا على أرض الواقع يوم انفجار مرفأ بيروت، وأتمنى ألا يتكرر هذا المشهد في لبنان أو أي بلد في العالم".