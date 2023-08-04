الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحوار الوطنى.. «الشوباشى»: النقاشات تبشر بمستقبل مُشرق (فيديو)

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

أعربت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني الذي كشف عن امتلاك الدولة المصرية العديد من الكوادر السياسية والحقوقية، الحالمة بمستقبل مشرق في إطار استراتيجيات التحول نحو الجمهورية الجديدة.

وقالت "الشوباشي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مناقشات الحوار الوطني بالأمس تطرقت للحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أنها طالبت بإعادة النظر في كل ما يتعلق بحقوق المرأة وتجريم محاولات التهميش أو تحقير منها، مؤكدة أن حقوق المرأة بعد الطلاق واضحة وصريحة في القرآن الكريم.

وأضافت أن النماذج والتوصيات التي تتم بشكل دوري في الحوار الوطني، تبشر بمستقبل جديد للمجتمع المصري بعيدًا عن العقبات التي كان يواجهها.
 

 

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