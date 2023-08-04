"القاهرة الإخبارية": اضطرابات النيجر تعمق آثار الأزمة الاقتصادية على السكان

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" الوضع في نيامي عاصمة النيجر، والأزمة الاقتصادية التي فرضتها الأوضاع هناك.

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أنه بعد أيام قليلة من الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم وفرض بعض جيران الدولة غير الساحلية الواقعة في غرب إفريقيا عقوبات ضد قادة المجلس الانتقالي، بدأ السكان في نيامي يشعرون بالآثار الاقتصادية على مناحي الحياة كافة.

وأشار التقرير إلى أن دول الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا المعروفة باسم "إيكواس" فرضت عقوبات تجارية ومالية للضغط على جيش النيجر لإعادة البلاد إلى الديمقراطية والإفراج عن الرئيس المنتخب المحتجز لديه.

وبينما لا تزال الأسواق في العاصمة نيامي مليئة بالبضائع، يقول المتسوقون إن أسعار المواد الغذائية ترتفع باستمرار، والأوضاع الاقتصادية في النيجر تشتد وطأتها في الآونة الأخيرة وتتفاقم المشكلات بعد إغلاق العمليات المصرفية في غالبية المناطق ووردت تقارير بشأن توقف ماكينات البنوك عن صرف الأموال.