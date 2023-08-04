الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تنفيذ 62 ألف حكم قضائي متنوع في حملات مكبرة

حملات مكبرة
حملات مكبرة

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن، لضبط كل مظاهر الخروج عن القانون والعناصر الإجرامية، وذلك في حملات استمرت على مدار اليوم.

وأسفرت جهود تلك الحملات، في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (62113) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: (169) حكم جناية، (18335) حكم حبس جزئى، (3720) حكم حبس مستأنف، (31764) حكم غرامة، و(8125) مخالفة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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