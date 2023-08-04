"قاهرة إسماعيل المفتش".. ندوة بسينما الهناجر 8 أغسطس

تستضيف سينما الهناجر بمجمع فنون الأوبرا، بالتعاون مع بيت المعمار المصري، ندوة بعنوان "قاهرة إسماعيل المفتش.. مأساة في المدينة عمرها 150 سنة"، الثلاثاء المقبل 8 أغسطس 2023، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

تأتي الفعالية ضمن سلسلة "أرواح في المدينة" التي أطلقها قبل عام مشروع "القاهرة عنواني" بالتعاون مع بيت المعمار المصري، وتدور الندوة حول قصة رجل تحول من موظف عند الخديوي إلى شريك في الحكم انتهت بمأساة صارخة.

قاهرة اسماعيل المُفتش

ويقدم الفاعلية الكاتب الصحفي والإعلامي محمود التميمي، حيث قال عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “كلما كنت أمر على قصر إسماعيل باشا المفتش، في ميدان لاظوغلي، أتابع بعيني هذا القصر المهيب، وأتذكر صوت الممثل الكبير أسامة عباس، ونظرات عينه المعبرة حين جسد شخصية صاحب القصر إسماعيل المفتش في (بوابة الحلواني) أكثر أدوار أسامة عباس عبقرية، حينما جسد مأساة كتبها بعظمة القدير الراحل محفوظ عبد الرحمن”.

وأضاف: "في اللقاء السادس عشر من سلسلة "أرواح في المدينة " يوم 8/8، نحكي قصة إسماعيل المفتش وزمنه، الصديق المعاون، الذي تحول إلى شريك في الحكم، ثم صارت قصته عبرة وانتهت حياته بمأساة، ليلة في حب الشغف بتاريخ القاهرة في كل زمان، وحب بوابة الحلواني وكحب المبدع أسامة عباس".

وفي اللقاء السادس عشر من سلسلة "أرواح في المدينة"، يحكي اللقاء قصة إسماعيل المفتش وزمنه، الصديق المعاون الذي تحول إلى شريك في الحكم ثم صارت قصته عبرة.

مرور عام على سلسلة “أرواح في المدينة”

وكان مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، استضاف الشهر الماضي احتفالية فنية بمناسبة مرور عام على سلسلة "أرواح في المدينة" التي ينظمها بيت المعمار المصري، بالتعاون مع برنامج "القاهرة عنواني" للكاتب محمود التميمي.

وشارك بالاحتفالية مجموعة من الكتاب والفنانين، وعلى رأسهم الفنانة لبنى عبد العزيز، والمعماري عصام صفي الدين، ومدير التصوير سعيد شيمي، والكاتبة غادة العبسي، والشاعر جمال بخيت، وغيرهم.