لبنان.. الحكومة تعلن الحداد فى الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت (فيديو)

أعلنت الحكومة اللبنانية عن حالة الحداد في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، في الحادث الأليم الذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020.

واستعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" في تقرير لها الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، حيث وقع الانفجار بعد الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة اللبنانية.

وشبّه التقرير انفجار مرفأ بيروت بكارثة تشبه نهاية العالم، ففي هذا اليوم الأليم من تاريخ لبنان وقع أحد أقوى الانفجارات غير النووية في العالم إثر اشتعال أطنان من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت مخلفًا أكثر من 200 قتيل و6500 إصابة، فضلًا عن تشريد الآلاف وخسائر أخرى قُدرت بالمليارات.

مرت 3 سنوات على انفجار مرفأ بيروت ولا جديد يذكر بشأن نتائج التحقيقات حول الحادث والسبب يرجعه مراقبون إلى الخلاف السياسي بين الفرقاء اللبنانيين، فهي خلافات ألقت بظلالها على سير التحقيقات التي لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى المسئول عن تلك الفاجعة.

وبحسب السلطات اللبنانية فإن الانفجار نتج عن تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل المرفأ دون أي إجراءات وقائية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه آنذاك.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت في تعميق الأزمة الاقتصادية التي كانت ملامحها قد بدأت قبل نحو عام من وقوعه وتسارعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة وباتت الدولة معها عاجزة عن توفير أبسط الخدمات في ظل انهيار كامل للعملة والنظام المصرفي.