الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسباب تفضيل الزمالك التعاقد مع والتر بواليا مهاجم الأهلى

والتر بواليا
والتر بواليا

فتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات قوية مع والتر بواليا مهاجم الأهلي لضمه بداية من الموسم المقبل، وتم عرض اللاعب على مسئولي القلعة البيضاء والذين تحمسوا للتعاقد معه لعدة أسباب، وعلى رأسها ضمه في صفقة انتقال حر، وعدم دفع أي مقابل مادي لناديه.

السبب الثاني هو البحث من الأساس عن مهاجم أجنبي، ووضعه على رأس الأولويات، وتعثر الإدارة في الاتفاق مع أي لاعب طوال الفترة الماضية.

الأمر الثالث يتمثل في الثقة في مستوى اللاعب والأداء المميز الذي قدمه من قبل، وتوقع تألقه مع الفريق حال إتمام الصفقة.

وأصبح الفيصل في طريق حسم صفقة والتر بواليا حاليًا هو فسخ اللاعب؛ لتعاقده مع الأهلي ليصبح بعدها لاعبا حرا وضمه إلى صفوف الفريق.

ورصد مسئولو الزمالك راتب سنوي يصل إلى 300 ألف دولار نظير التعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي قوبل بالموافقة من جانب اللاعب وترحيبه بالانضمام إلى القلعة البيضاء، ورفض باقي العروض التي تلقاها في وقت سابق.

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