الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد كروم لـ"الشاهد": عبود الزمر استطاع خطف الجماعة الإسلامية لتظهر بوجهها القبيح

محمد كروم
محمد كروم

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، والمنشق عن الجماعة الإسلامية، إنه قام بزيارة عبود الزمر يوم خروجه من سجن مزرعة طرة ودخل زنزانته.

وأضاف "كروم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عصام دربالة وصفوت عبدالغني، قاما بزيارته وقتها ودخلوا معًا الزنزانة وأغلقوها على أنفسهم وبعدها دخلت وسائل الإعلام وكان أول تصريح له "لابد من إعادة هيكلة الجماعة الإسلامية".

وتابع، أنه اتفق مع عصام وصفوت أن يخطفوا الجماعة الإسلامية من كرم زهيدي، وناجح إبراهيم، وظهرت بشكلها القبيح الذي رأينه على منصة رابعة.

تفاصيل البرنامج

برنامج "الشاهد" الذي قدمه الدكاةر محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويكشف رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" في الموسم الثاني عن شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.

محمد كروم عبود الزمر يخطفوا الجماعة الإسلامية ظهرت بشكلها القبيح منصة رابعة سجن مزرعة طرة

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