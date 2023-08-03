وكيل تعليم الفيوم تُكرم الفائز بالمركز الأول والسادس جمهورية في دبلوم الخط العربي

كرمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الفائزين، بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في دبلوم الخط العربي، بحضور مراد أحمد حسن مدير التعليم العام بالمديرية، ومحمد عبد الفتاح مدير التعليم الابتدائي، والمشرف العام على دبلوم الخط العربي بالفيوم، وذلك بمكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية.

حيث كرمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، الطالب محمد عطية أبو سريع لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الخط العربي (التخصص في الخط والتذهيب).

وكرمت الطالبة هبة أحمد خالد، لحصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية، في دبلوم الخط العربي.

كما كرم عبد الناصر شلبي، بمدرسة الخط العربي للجهد المتميز المبذول في العمل، وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للفائزين، ومشرفي ومسئولي مدرسة الخط العربي بالفيوم.

وكان قد بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لطلبات عدد من المواطنين الأولى بالرعاية، والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن توفير أكشاك لهم، تساعدهم في الإنفاق علي أسرهم وتحسين مستوى معيشتهم، ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك لهم، على أطراف المدينة.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم ببحث مطلب أحد المواطنين الأولى بالرعاية بشأن توفير شقة سكنية لأسرته، بسبب تردي الحالة الإنشائية لمحل إقامته الحالي.

وفيما يتعلق بمطلب عدد من السيدات المعيلات، بشأن توفير معاش تكافل وكرامة لهن، وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث الحالات، وتوفير معاش تكافل وكرامة للمستحقات منهن، وكذلك توفير مساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية.

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