الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة الـ11 بكلية الطب البيطرى

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الاحتفالية التى نظمتها كلية الطب البيطري لخريجي الدفعة الحادية عشرة، والتي أقيمت بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور أسامة أبوشامة القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور خالد عبداللطيف نقيب الأطباء البيطريين بسوهاج، والدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب سابقا، وكوكبة من القيادات المجتمعية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأولياء الأمور.

وفي كلمته، رحب الدكتور حسان النعماني، بضيوف الجامعة الكرام وأولياء أمور الخريجين، مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير لما قدموه لأبنائهم من مجهود وتضحيات طوال سنوات الدراسة، موجهاً الشكر لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس لدعمهم الكامل للطلاب وتوفير الإمكانيات اللازمة لجودة العملية التعليمية، وتخريج أطباء بيطريين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، متمنياً لهم مستقبلا باهرا مليئا بالنجاحات.

وقد هنأ الدكتور عبدالناصر يس، خريجي كلية الطب البيطري، وأولياء أمورهم، على نجاحهم ووصولهم لنهاية المرحلة الجامعية، واستعدادهم لبدء مرحلة جديدة من حياتهم العملية، مؤكداً أن تخصص الطب البيطري من أهم وأبرز التخصصات المتعددة المهن في سوق العمل، موجهاً الطلاب بمواصلة دراستهم الأكاديمية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيل أنفسهم لمواجهة تحديات العصر الحديث، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

ومن جانبه قدم الدكتور خالد سليم، التهاني والتبريكات لأولياء الأمور والخريجين على نجاحهم وتفوقهم، مؤكداً أن نهاية المرحلة الجامعية ليس نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة من الحياة العملية والمجتمعية، مطالبا الخريجين بضرورة مواصلة الدراسات العليا والتسلح بالمزيد من الخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل.

ومن جهته، هنأ الدكتور أسامة أبوشامة، طلاب الكلية على تفوقهم ووصولهم ليوم الحصاد بعد مجهود وتعب سنوات طويلة، مضيفاً أن الحفل تضمن عددا من الفقرات الفنية والغنائية، وقام الدكتور حسان النعماني بتكريم الطلاب الخريجين والتقاط الصور التذكارية معهم..

IMG-20230803-WA0077
IMG-20230803-WA0077
IMG-20230803-WA0078
IMG-20230803-WA0078
IMG-20230803-WA0081
IMG-20230803-WA0081
IMG-20230803-WA0083
IMG-20230803-WA0083
IMG-20230803-WA0079
IMG-20230803-WA0079
IMG-20230803-WA0080
IMG-20230803-WA0080
IMG-20230803-WA0082
IMG-20230803-WA0082
IMG-20230803-WA0076
IMG-20230803-WA0076
IMG-20230803-WA0075
IMG-20230803-WA0075
IMG-20230803-WA0071
IMG-20230803-WA0071
IMG-20230803-WA0072
IMG-20230803-WA0072
IMG-20230803-WA0073
IMG-20230803-WA0073
IMG-20230803-WA0068
IMG-20230803-WA0068
IMG-20230803-WA0069
IMG-20230803-WA0069
IMG-20230803-WA0074
IMG-20230803-WA0074
IMG-20230803-WA0070
IMG-20230803-WA0070
IMG-20230803-WA0064
IMG-20230803-WA0064
IMG-20230803-WA0065
IMG-20230803-WA0065
IMG-20230803-WA0066
IMG-20230803-WA0066
IMG-20230803-WA0067
IMG-20230803-WA0067
IMG-20230803-WA0060
IMG-20230803-WA0060
IMG-20230803-WA0061
IMG-20230803-WA0061
IMG-20230803-WA0062
IMG-20230803-WA0062
IMG-20230803-WA0063
IMG-20230803-WA0063
أعضاء هيئة التدريس والعاملين أعضاء هيئة التدريس الأطباء البيطريين التقاط الصور التعليم والطلاب الحديث الدكتور حسان النعمانى الدكتور محمد حسن

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى لـ وجدى العربى: والدك لم يُحسن تربيتك ولم تعرف للأخلاق طريقًا

تعادل مثير بين الأهلى والمصرى فى الوقت بدل الضائع

الغسيل يتسبب فى مصرع "حسناء المرج"

شاهد عيان عن سيدة بركة السبع: مقدرتش أنقذها وسال دمها أمام أعين والدتها

35 عامًا وعزباء.. مَن هى داليدا خليل التى ظهرت مع عمرو دياب فى الساحل؟

البطولة العربية: هدفان ملغيان وتعادل سلبى مثير بين الزمالك والنصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى