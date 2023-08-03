القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة الـ11 بكلية الطب البيطرى

شهد الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الاحتفالية التى نظمتها كلية الطب البيطري لخريجي الدفعة الحادية عشرة، والتي أقيمت بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور أسامة أبوشامة القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور خالد عبداللطيف نقيب الأطباء البيطريين بسوهاج، والدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب سابقا، وكوكبة من القيادات المجتمعية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأولياء الأمور.

وفي كلمته، رحب الدكتور حسان النعماني، بضيوف الجامعة الكرام وأولياء أمور الخريجين، مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير لما قدموه لأبنائهم من مجهود وتضحيات طوال سنوات الدراسة، موجهاً الشكر لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس لدعمهم الكامل للطلاب وتوفير الإمكانيات اللازمة لجودة العملية التعليمية، وتخريج أطباء بيطريين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، متمنياً لهم مستقبلا باهرا مليئا بالنجاحات.

وقد هنأ الدكتور عبدالناصر يس، خريجي كلية الطب البيطري، وأولياء أمورهم، على نجاحهم ووصولهم لنهاية المرحلة الجامعية، واستعدادهم لبدء مرحلة جديدة من حياتهم العملية، مؤكداً أن تخصص الطب البيطري من أهم وأبرز التخصصات المتعددة المهن في سوق العمل، موجهاً الطلاب بمواصلة دراستهم الأكاديمية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيل أنفسهم لمواجهة تحديات العصر الحديث، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

ومن جانبه قدم الدكتور خالد سليم، التهاني والتبريكات لأولياء الأمور والخريجين على نجاحهم وتفوقهم، مؤكداً أن نهاية المرحلة الجامعية ليس نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة من الحياة العملية والمجتمعية، مطالبا الخريجين بضرورة مواصلة الدراسات العليا والتسلح بالمزيد من الخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل.

ومن جهته، هنأ الدكتور أسامة أبوشامة، طلاب الكلية على تفوقهم ووصولهم ليوم الحصاد بعد مجهود وتعب سنوات طويلة، مضيفاً أن الحفل تضمن عددا من الفقرات الفنية والغنائية، وقام الدكتور حسان النعماني بتكريم الطلاب الخريجين والتقاط الصور التذكارية معهم..

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