الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هانى تمام: انتشار الأمراض والأوبئة سبب حتمى لعصر الجهر بالمعصية

هاني تمام
هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه إذا أتى الله سبحانه وتعالى العبد بنعمة فالشكر أولى خطوات الحفاظ عليها من الزوال، فالمنح والأخذ من الله وحده لا شريك له، لذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يداوم الحمد والشكر لله في السراء والضراء.

التسليم بالأقدار 

وأكد الشيخ هاني تمام، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه عند وقوع الابتلاء فيجب أن يكون المسلم على يقين بأن هذا قدر الله ويجب التسليم به، مع الأخد بالأسباب الحياتية.

وأضاف في حديثه، أنه في حالة نزول النعمة على العبد ننسب النعمة لله وهذا الأمر ينطبق على الابتلاء أيضًا، لذا الإنسان مكلف بالشكر والحمد في السراء والضراء.

الجهر بالمعصية 

وأشار إلى أن انتشار الأمراض والأوبئة بسبب شيوع المعاصي والجهر بها، فوقوع المعصية أمر هين أمام الجهر بها، خاصة أن جميع البشر يرتكبون أخطاء نظرًا لطبيعتهم البشرية، ولكن الجهر بالمعاصي قد يكون طريق التهلكة والغضب الشديد من الله سبحانه واتعالى.

هاني تمام لعلهم يفقهون دي ام سي الجهر بالمعصية أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

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