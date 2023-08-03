رمضان عبد الرازق: حمد الله في السراء والضراء أساس العبودية

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى افتتح خمس سور بالقرآن الكريم بالحمد واختتم خمس سور بالحمد، وهذا خير دليل على أن حمد الله في السراء والضراء أمر حتمي على كل مسلم ومسلمة.

حمد الله في السراء والضراء

وأكد الشيخ رمضان عبد المعز، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الأنبياء أعظم ذكر لهم الحمد، كما أن الملائكة يسبحون بحمد الله دائماً، وأخر دعوة أهل الجنة الحمد، ولهذا حمد الله على نعمه واختباراته من أهم ركائز الجانب الإيماني لدى المسلم.

وأضاف في حديثه، أن الإنسان الذي لا يستطيع رؤية المنح التي يعيش فيها بشكل يومي عليه الذهاب إلى مستشفى الحروق ليرى ماذا فعلت النيران بالوجه الجميل، يذهب إلى أقسام الأورام ليرى مدى ألم مرضى الكيماوي، لذا على كل شخص حمد الله سبحانه وتعالى وشكره باستمرار.

أساس العبودية

وأشار إلى أن العبودية يجب أن يتفرع منها الإيمان والتسليم بالأقدار، حيث الله سبحانه وتعالى قد يمنح البعض ويمنع عن الآخرين، وهذه أقدار واختبارات للإنسان يجب أن ينجح فيها من خلال الشكر والحمد.