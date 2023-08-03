بايدن يدعو للإفراج الفورى عن الرئيس النيجيرى

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المنتخب وإعادة الديمقراطية في البلاد في أكبر تدخل من جانب الولايات المتحدة منذ الانقلاب الذي أطاح بمحمد بازوم من السلطة.

وقال الرئيس الأمريكي، في بيان الخميس، الذكرى 63 لاستقلال النيجر أدعو إلى الإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته والحفاظ على الديمقراطية التي تحققت بشق الأنفس في النيجر".

قال:"في هذه اللحظة الحرجة تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب النيجر لاحترام شراكتنا الممتدة لعقود من الزمن والمتأصلة في القيم الديمقراطية المشتركة ودعم الحكم الذي يقوده المدنيون".

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، جاءت تصريحات بايدن في الوقت الذي ظهر فيه المجلس العسكري للبلاد على شاشات التليفزيون للتحذير من التدخل العسكري الأجنبي في الدولة الفقيرة.

وحذر الجنرال عبدالرحمن تشياني في أحد الخطابات القليلة إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا منذ استيلائه على السلطة من بازوم، رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيًا، قبل أسبوع، من التدخل والتدخل الأجنبي.

وقال تشياني إنه دعا "شعب النيجر ككل ووحدته لهزيمة كل أولئك الذين يريدون إلحاق معاناة لا توصف بسكاننا الذين يعملون بجد وزعزعة استقرار بلدنا".

جاءت تصريحات تشياني بعد أن قال مسئولون من جماعة إيكواس السياسية والأمنية الإقليمية إنها ستعتبر التدخل العسكري "الملاذ الأخير" إذا فشل قادة الانقلاب في التراجع.

كانت النيجر حليفًا غربيًا رئيسيًا في منطقة الساحل في القتال ضد الجماعات الجهادية الإقليمية واستضافت القوات الفرنسية والأمريكية وغيرها.

البعثات العسكرية في النيجر

ويخشى المسئولون الغربيون من أنه إذا غادرت البعثات العسكرية النيجر، فإن ذلك سيخلق فراغًا ستملأه روسيا ومجموعة مرتزقة فاجنرالتابعة لها.

يتمتع الكرملين بالفعل بوجود كبير في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان، بينما يغازل بوركينا فاسو، وفق الجارديان.