الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب ناشئي اليد يهزم التشيك ويتصدر مجموعته في بطولة العالم

فرحة لاعبي مصر
فرحة لاعبي مصر

حقق منتخب مصر مواليد 2004 لكرة اليد فوزه الثاني على التوالي في بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك في الفنرة من 2 إلى 13 أغسطس الجاري وهزم منتخب التشيك  28 – 22 بنتيجة ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة الثالثة بعد انتهاء الجولة الثانية.

وتعادل الفريقان في الشوط الأول 3-3 ثم تقدم منتخب مصر 6-5 و9-6 في منتصف الشوط ..توقفت النتيجة عند 9-6 لمدة خمس دقائق ثم سجل منتخب مصر هدفا ليتقدم 10 -7 في الدقيقة 22 ونجح في إنهاء الشوط لصالحه بنتيجة 14 -8 بعد أن توقف المنتخب التشيكي عن التسجيل لمدة 14 دقيقة.

في بداية الشوط الثاني سجل زياد حشاد هدفين متتاليين لرتفع الفارق إلى 8 أهداف لكن المنتخب التشيكي نجح في تقليلي الفارق إلى ثلاثة أهداف 19- 16 في الدقائق العشر الأولى.

ونجح منتخب مصر خلال خمس دقائق في زيادة الفارق إلى أربعة أهداف 21- 17 واستمر فارق الأهداف الأربعة في الدقيقة 50 ووصلت النتيجة إلى 23 – 19.

في الدقائق العشر الأخيرة تقدم منتخب مصر 26 -21 وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 28 -22.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم اللاعبين: يوسف ناجي ويوسف وليد وعمر الخطيب وفيراس مروان ومحمد وائل وزياد حشاد ومحمد عماد أوكا وأحمد محمد خوجة وزياد عبدالرحيم وياسين محمد وبلال إبراهيم وعمر أحمد حمدي وعمر عدلان ومحمد عبدالغني وأحمد تغيان ومعاذ إبراهيم ومحمد صلاح السيد.

بطولة العالم مواليد 2004 لكرة اليد منتخب مصر منتخب التشيك يوسف ناجي بلال إبراهيم

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