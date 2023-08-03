الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. ويؤكد وضع الحلول للمشاكل الجماهيرية

اللقاء
اللقاء

 استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ اللواء أحمد صالح، وأيمن فؤاد، وخالد رضوان، ومجدي حسيبو، وخالد العون. 

جاء ذلك، من أجل العمل على تلبية المطالب الجماهيرية ووضع الحلول العاجلة للمشاكل والهموم التي يعاني منها أهالي أسوان. 

ومن جانبه، أكد المحافظ، خلال اللقاء بن هناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيري المختلفة سواء من خلال الجولات الميدانية في المدن والقرى ولمتابعة المشروعات، أو بعقد اللقاء الأسبوعي مع المواطنين، أو بواسطة وسائل التواصل المختلفة لنقل هموم ومشاكل أهالي المحافظة بكافة ربوعها، ووضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذي والبرلماني. 

وأشاد محافظ أسوان، بالدور المهم الذي تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة والتي ساهمت بشكل مباشر في مساندة الجهود التنفيذية، وتحقيق الإنجازات المتتالية في مختلف قطاعات العمل بما يصب في صالح أهالي أسوان. 

وقد تناول اللقاء عرض عدد من القضايا الجماهيرية التى تهم المواطنين فى القطاعات التعليمية والصحية والتموينية، ومياه الشرب والصرف الصحى للعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

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