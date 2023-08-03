الباز: تنظيم "المتحدة" لمهرجان العلمين الجديدة "عمل وطني متكامل"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت تخصيص صافي أرباح مهرجان العلمين الجديدة لـ"حياة كريمة".

وأضاف، خلال برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إم"، أن الشركة المتحدة أطلقت مهرجان العلمين الجديدة لأسباب مهمة أولها وضع مدينة العلمين الجديدة على خريطة السياحة العالمية، وثانيها الإعلان عن أن المدينة تحولت من أرض للألغام إلى أرض الأحلام، وثالثها إعادة تقديم القوى الناعمة المصرية.

ولفت إلى أن وضع مدينة العلمين على خريطة السياحة العالمية معناه توفير فرص عمل، وإعطاء رسالة بأن البلد آمنة ومستقرة وتعمل.

وتابع: "وأنت بتحقق كل هذه الأهداف هناك عائد، لأن في شغل واستثمار، وفي النهاية الشركة بتعلن عن تخصيص صافي العائد لمشروع حياة كريمة، وهو مشروع يخدم 60% من الشعب المصري".

وأكد أن ما تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هو عمل وطني متكامل، معلقا: "مش بتعمل مهرجان تجيب شوية فلوس وخلاص، لكن بهدف وطني كبير وهو أن تذهب الأرباح لمشروع قومي آخر".