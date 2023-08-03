الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البورصة تربح نحو مليارى جنيه فى ختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، الخميس- ختام تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، قابلتها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو ملياري جنيه، ليبلغ مستوى 184ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.6 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة 0.02 في المائة، لينهي التعاملات عند مستوى 44ر17451 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 58ر0 في المائة، ليبلغ مستوى 56ر3525 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 49ر0 في المائة، ليبلغ 85ر5196 نقطة.
 

 

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