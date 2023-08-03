ضياء رشوان: العملية التعليمية تستحق أن يكون هناك متفرغون قائمون عليها

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إننا لسنا بحاجة إلى جهاز تنفيذي جديد، لدينا من المجالس ما يكفي، ولكن ما يغيب عنا في مجال التعليم يحضر في المالية والجهات الأخرى.

وأضاف “ضياء رشوان”، خلال كلمته بلجنة التعليم والبحث العلمي"، المنعقدة الآن، أنه لدينا في الجهات المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والرقابة الإدارية والرقابة المالية، جميعها يختص بالجانب المالي والنقدي، مضيفًا: "الدولة تهتم في هذا المجال بالماليات، أما في التعليم فلا توجد رقابة من الأساس".

واقترح “المنسق العام للحوار الوطني”، أن يكون المجلس الأعلى للتدريب والتعليم هيئة مستندة للمادة 215 من الدستور التي تتحدث عن الهيئات المستقلة والجهات الرقابية وهى تفصل كيفية تشكيل هذه الهيئات، مضيفًا: “يجب أن تكون خليطًا من الأجهزة السابقة، سواء من ناحية الإشراف والتنفيذ والرقابة”.

وتابع: "وجود هيئة مستقلة تضع سياسات وتشرف وتراقب وتشكل بقانون خاص مجلس إدارتها، أما الحديث عن أن الخبراء وحدهم يملكون، إذن فالصلاحية لن تطال باب مدرسة، اهتمامنا بالأوضاع المالية والنقدية لابد أن يضاهيه في التعليم، نريد جهة واحدة فقط للتعليم".

واختتم: "العملية التعليمية تستحق أن يكون هناك متفرغون قائمون عليها ويخصص لهم مخصصات مالية تليق بالعملية التعليمية ومستقبلها في مصر".