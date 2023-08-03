الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تواجد مصري.. حكام مباريات اليوم من البطولة العربية

بطولة كأس الملك سليمان
بطولة كأس الملك سليمان للأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن حكام مباريات، اليوم الخميس، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية للأندية".

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن حكام مباريات اليوم في بطولة كأس الملك سليمان للأندية، المُقامة حاليًا في السعودية.

حكام مباريات اليوم في بطولة كأس الملك سليمان للأندية

وجاء حكام مباريات اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس الملك سليمان للأندية، على النحو التالي: 

- شباب بلوزداد الجزائري X الكويت الكويتي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD

ويُديرها الحكم حنا حطاب حكم ساحة، ويعاونه كل من مازن زيزفون، وعلي أحمد، ومعهما المصري محمود البنا حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى الحكم المصري محمود عاشور حكم فيديو "VAR"، ويعاونه هشام الرفاعي حكم فيديو مساعد.

ويتواجد ناديا شباب بلوزداد والكويت في المجموعة الرابعة، التي تضم كلًا من الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي.

 

- الوحدة الإماراتي X الرجاء المغربي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD

ويُديرها الحكم محمد الهوبش حكم ساحة، ويعاونه كل من أبو بكر العمري، وراشد العيني، ومعهم دحان بيدا حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى خالد الطريس حكم فيديو "VAR"، ويعاونه فيصل القحطاني حكم فيديو مساعد.

 

- الشباب السعودي X الإتحاد المنستيري التونسي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD

ويُديرها الحكم مهند قاسم حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد جعفر، وعبدالله الصالح، ومعهما محمد الشمري حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى بن إبراهيم لحلو حكم فيديو "VAR"، ويعاونه سعود أحمد حكم فيديو مساعد.

ويتواجد ناديا الشباب السعودي والاتحاد المنستيري في المجموعة الثالثة، التي تضم كلًا من الزمالك والنصر السعودي.

بطولة كأس الملك سليمان للأندية حكام مباريات اليوم البطولة العربية الاتحاد العربي لكرة القدم الرجاء المغربي الشباب السعودي

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