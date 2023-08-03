الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريدة الشوباشى: تعدد الزوجات أمر سلبى ولا يجب تبريره بنص دينى

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن هناك حاجة لتوعية الزوجة والزوج بأن اللجوء للتقاضي يؤثر على الأجيال الجديدة.

وأضافت، خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق "الطاعة- النفقة- الكد والسعاية"، أن تعدد الزوجات من الأمور السلبية التي تؤثر على الأطفال، والتي لا يجب تبريرها بنص ديني.

وأشارت إلى أنه ليس من المعقول بعد كل هذه السنوات أن يتم الحديث عن الطاعة، متسائلة: هل تطيع الزوجة زوجها لو كان مجنونا؟.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالتشريع فلا يجب أن يكون على ديانة واحدة، ولا فئة بعينها، مضيفة: "كلنا كنا أقباطا وأسلمنا".

وأكدت أن زواج القاصرات يجب أن ينتهي، حتى لا تتحمل طفلة مسئولية طفلة أخرى.

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