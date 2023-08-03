الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق جلسات الحوار الوطني لمناقشة قضايا الطلاق ومشروع المجلس الوطني للتعليم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات جلسات الحوار الوطني بالمحور المجتمعي.

ومن المقرر أن تشهد جلسات اليوم، مناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

كما تُعقد جلسة خاصة بالتوازي؛ لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم  والتدريب.

وفي 31 مايو الماضي عقدت لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولاقى المشروع ترحيب كبير من أغلبية المشاركين في الحوار، الذين اعتبروه خطوة نحو تحقيق استراتيجية بناء الإنسان، بينما تباينت الأراء حول آليات التنفيذ ومسمى المجلس.

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