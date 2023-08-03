تعاون مصرى بحرينى فى مختلف المجالات الإعلامية

قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين إن هناك تعاونًا إيجابيًا وتواصلًا دائمًا مع الجانب البحريني مما يعزز العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل والإنتاج البرامجى وتكثيف الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين اليوم الخميس مع السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات الإعلامية خاصة التعاون في المجال الإخباري والإنتاج البرامجى المشترك والتدريب وتفعيل بروتوكولات التعاون الإعلامي الموقعة بين البلدين.

من جانبها، أكدت سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والعمل على الدفع قدمًا بالتعاون الإعلامي في مختلف المجالات بين البلدين.

وأشادت بعراقة المبنى وتاريخ الإعلام المصري وتراثه الفني والثقافي الفريد، مثنية على احترافية ومهنية الكفاءات والكوادر الإعلامية المتميزة التي تزخر بها القلعة الإعلامية الوطنية العريقة بماسبيرو.