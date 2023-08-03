الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 2690 حاوية مكافئة و169 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت حركة تداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا، خلال الساعات الـ48 الماضية.. حيث تم تداول 2690 حاوية مكافئة تقريبًا.
وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع- في بيان اليوم /الخميس/- إنه تم دخول وخروج 47 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال هذه المدة، ويجرى حاليا شحن وتفريغ 35 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.
وأضاف متحدث الميناء أنه تم تداول وشحن وتفريغ 169 ألف طن من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من "صب سائل جاف وبضائع عامة وترانزيت".
من جانبه.. وجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين علي، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية؛ لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، والالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

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