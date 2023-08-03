موعد مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سليمان للأندية.

موعد مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية "بطولة كأس الملك سليمان للأندية 2023"، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على إستاد "مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)" في الطائف بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية

ستُذاع مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية "بطولة كأس الملك سليمان للأندية 2023"، عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، في تحقيق الفوز الثاني في دور المجموعات، أملًا في خطف بطاقة التأهل للدور التالي من بطولة كأس الملك سليمان للأندية 2023.

وكان فريق الزمالك قد تغلّب على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة، قبل أن يخسر أمام الشباب السعودي بهدف دون رد، في الجولتين الماضيتين من دور المجموعات، لذلك يملك الزمالك فرصة واحدة للصعود للدور ربع النهائي من البطولة العربية تتمثل في الفوز على النصر السعودي.

في المقابل، يرغب فريق النصر السعودي، تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سليمان للأندية 2023.

ويخوض فريق النصر السعودي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تعادل سلبيًا مع الشباب، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1، في أول جولتين من دور المجموعات، وبناءً عليه يملك النصر فرصتين للتأهل للدور ربع النهائي سواء بالفوز أو التعادل.

ويتسلح فريق النصر السعودي في مباراة اليوم بخدمات النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق العالمي.

ويتصدر فريق النصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية برصيد 4 نقاط، متفوقًا على الشباب صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في حين يقبع الاتحاد المنستيري في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.