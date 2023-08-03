الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة حول خطورة الزواج المبكر بكفر الدوار في البحيرة

الندوة
الندوة

أكدت الدكتورة أمل زكريا، مقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، عضو مجلس النواب، استمرار الندوات بنطاق مركز ومدينة كفر الدوار، والتي تهدف لزيادة الوعي لدى أولياء الأمور والأطفال حول الممارسات الضارة للطفل، وكذلك التعريف بقانون الطفل، وما يقدمه خط نجدة الطفل وكذلك رفع الوعي بالقضية السكانية. 

وواصلت اللجنة الفرعية لحماية الأطفال بكفر الدوار برئاسة اللواء الدكتور عبدالعزيز قطاطو، سلسلة ندواتها حول التعريف بخط نجدة الطفل "١٦٠٠٠" وآليات عمله، وكذلك الممارسات الضارة بالطفل، وخطورة الزواج المبكر، وذلك بقاعة مدرسة سيدي غازي الثانوية. 

وبدأت الندوة التي حاضر فيها مروة رافع، مقرر اللجنة الفرعية لحماية الأطفال بكفر الدوار نائب رئيس المدينة، والشيخ محمد عبدالعظيم، مدير عام إدارة أوقاف أول كفر الدوار، والدكتورة آيات خليل مدير الثقافة الصحية بالإدارة الصحية بكفر الدوار، بالتعريف بقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨م، وعرض للحالات التي يعد فيها الطفل معرضًا للخطر وفقًا للمادة ٩٦ من القانون، وكذلك التعريف بتشكيل اللجان العامة والفرعية لحماية الأطفال، وكذلك التعريف بخط نجدة الطفل "١٦٠٠٠" باعتباره آلية لتلقي الشكاوى التي تتعلق بانتهاكات حقوق الطفل، وذلك بحضور الأستاذ عبد الرؤوف عبدالباقي، رئيس قرية سيدي غازي. 

وتضمنت الندوة الحديث عن خطورة الزواج المبكر "زواج الأطفال تحت سن ١٨ سنة"، حيث وصفته بأنه انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة للقوانين، حيث أن زواج الأطفال قد يؤدي إلى المعاناة مدى الحياة وتسرب الفتيات من التعليم، بجانب زيادة احتمالية مضاعفات الحمل والولادة لهن والتي قد تؤدي إلى الوفاة. 

الثقافة الصحية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الدكتورة أمل زكريا القومى للطفولة والامومة القومي للطفولة القضية السكانية

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