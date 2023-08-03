نائب محافظ القاهرة تجرى جولة ليلية لتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

قادت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة ليلية مكبرة شملت عدة أحياء بنطاق المنطقة لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة بمشاركة رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية وفريق عمل المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأحياء وممثلي شركة الكهرباء بجنوب القاهرة وعدد من التنفيذين.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حرصها الدائم على تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائي للمحلات العامة وتحرير محاضر رسمية ضدهم بالتنسيق مع شركة ومباحث شرطة الكهرباء لوقف التعدي على الشبكة الكهربائية بقدر المستطاع خلال هذه الفترة التى يوجد بها تخفيف احمال، من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين وذلك بسبب سرقات التيار الكهربائي والتي تتسبب في استمرار الانقطاعات.

ولفتت نائب محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصارى جهدها لتقليل الأعباء على المواطنين خاصة فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، من خلال تطبيق الإجراءات التنفيذية لترشيد الاستهلاك طبقا لتعليمات اللواء وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة.

وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق في المواعيد المحددة وإطفاء الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها خلال مواعيد العمل، وفصل كل الإعلانات الموجودة على واجهات المحال والإضاءة الداخلية بعد الغلق الى جانب اطفاء اعمدة الانارة بالشوارع والميادين بنسبة ٧٥% .



ووجهت عبدالمنعم بضرورة المتابعة الميدانية بصورة مستمرة لرصد كافة المخالفات من خلال التواجد الميداني للسادة رؤساء الأحياء ولمسئولي المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات والتنبيه المستمر على أصحاب المحلات و الكافيهات باتباع الإجراءات وشن الحملات المشتركة مع شركة ومباحث الكهرباء.

وكانت الحملة المكبرة شملت المرور على المحلات التجارية والكافيهات بشارع الخمسين بنطاق حي المعادي والبساتين كما تمت متابعة إجراءات تطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء بمنطقة الخزان وبمحيط حي الأسمرات وشارع ٩ بمنطقة ميدان تحيا مصر وشارع السنترال والسوق بنطاق حي المقطم من خلال حرص نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بمشاركة رؤساء احياء المنطقة الجنوبية جميعم بالحملة إيمانا بالتعاون المشترك والمساهمة الفعالة لتطبيق حزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مع التوجيه بإعداد التقارير اليومية والمصورة للتأكد من تطبيق الإجراءات.

يذكر أن قيام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بعقد اجتماع بمقر المنطقة الجنوبية بحضور السادة رؤساء الاحياء لتفعيل خطة عمل المنطقة وتنفيذها على أرض الواقع قبل شن الحملة المكبرة لتخفيف الإحمال الرسمية حفاظا على المصلحة العامة باعتبارها من إهم الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

كما وجهت بتكثيف حملاتها لمتابعة تنفيذ تخفيف الإنارة العامة في جميع القطاعات الخدمية وترشيد الكهرباء دون الاخلال بمهام العمل، وكذا فصل إنارة الإعلانات المضيئة وعلى جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات وفقاً للتوقيتات المعلنة مع متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات العامة والتجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، موجهة بغلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية وقاعات الأفراح والاكتفاء بالإضاءة الداخلية.

وحثت نائب المحافظ المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، كما وجهت بعدم خفض حرارة أجهزة التكييف عن ٢٥ درجة مئوية في جميع المباني الحكومية، واستخدام اللمبات الليد والكشافات الموفرة للطاقة بأعمدة الانارة والمنشآت الحكومية والعامة و بتشكيل لجان مرور دورية على المولات والمحلات التجارية للمرور وتحديد نسب الإنارة بها وعدم الاسراف ،وكذلك مراجعة الإنارة العامة ورصد التوصيلات العشوائية وكذلك مراجعة نظام الممارسة في الإنارة مع الاعلان عن خطة تخفيف احمال الكهرباء على الصفحات الرسمية للاحياء والتوعية الدائمة بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

جولة مسائية لنائب محافظ القاهرة

جولة مسائية لنائب محافظ القاهرة