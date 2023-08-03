الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تايلاند تحث المزارعين على تقليص زراعة الأرز لتوفير المياه

زراعة الأرز
زراعة الأرز

حثت تايلاند المزارعين على تقليص زراعة الأرز لتوفير المياه، بعد هطول الأمطار بكميات قليلة، وذلك في خطوة تمثل تهديدًا جديدًا للإمدادات العالمية للأرز بعدما حظرت الهند تصدير بعض أنواع الأرز.

وقالت وكالة "بلومبرج"، إن سوراسري كيدتمونتون، الأمين العام لمكتب الموارد المائية الوطنية بتايلند قال في بيان إن المزارعين في المنطقة الرئيسية بوسط البلاد قاموا بالفعل بزراعة معظم محصولهم من الأرز، ولكن الحكومة تشجعهم على التحول لمحاصيل أخرى تحتاج مياه أقل.

وتشهد تايلاند، ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم، أمطارًا أقل، في الوقت الذي تستعد فيه لموجة جفاف محتملة العام المقبل في ظل تصاعد تداعيات ظاهرة "نينو" المناخية.

وكانت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، قد أعلنت منع تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي "بمفعول فوري"، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية في يوليو الماضي، إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود و"التخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية".

وأضافت أن صادرات الهند من الأرز الأبيض غير البسمتي ارتفعت بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي

الأكثر قراءة

محامى "كهربا" يكشف مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.. ويؤكد: أنتظر اعتذار الشيبى للأهلى

مرتضى منصور: نادى الزمالك يستطيع الوفاء بالتزاماته كافة.. وواثق فى فوز الفريق الأبيض غدًا (فيديو)

مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك

تايلاند تحث المزارعين على تقليص زراعة الأرز لتوفير المياه

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس