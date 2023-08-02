الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع ضحايا هجوم باكستان إلى 63 قتيلًا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السلطات الباكستانية، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعًا انتخابيًا في إقليم خيبر بختنخوا إلى 63 قتيلًا و200 مصاب.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن قرابة 80 مصابًا خرجوا من المستشفيات حتى الآن بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأعلن تنظيم "داعش" عن مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف مسيرة سياسية نظمها حزب جمعية علماء الإسلام في باجور القريبة من الحدود الأفغانية، وذلك في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

السلطات الباكستانية التفجير الانتحاري ضحايا التفجير الانتحاري خيبر بختنخوا داعش

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