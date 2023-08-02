الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مذكرة تفاهم بين إعلام القاهرة وأكاديمية الإعلام بمدينة الإنتاج

جريدة الدستور

تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الإعلام جامعة القاهرة وأكاديمية الإعلام بمدينة الإنتاج ظهر اليوم الأربعاء بمقر الكلية بجامعة القاهرة، وذلك بشأن إتاحة التدريب للطلاب بمراكز ومعامل كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى جانب إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الإعلام التحكيم ونشر البحوث بالمجلات العلمية لإعلام القاهرة.

وقد حضر مراسم التوقيع  الدكتور حنان جنيد، عميدة إعلام القاهرة، والدكتورة عادل عبدالغفار، عميد أكاديمية الإعلام، الكتورة نشوى عقال، مديرة مركز التوثيق والتدريب ونخبة من قيادات الكلية.

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