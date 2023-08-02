الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توجيهات رئاسية بإنشائها.. أبرز 5 معلومات عن «الجامعة العالمية في مصر»

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء إحدى الجامعات الخاصة باسم «الجامعة العالمية في مصر» ضمن عملية الارتقاء التعيلمي التي تسعى الدولة بالوصول إليها من خلال إعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات. 

وأعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، عن الموافقة على إنشاء الجامعة ضمن خطة الارتقاء بمستوى التعليم في مصر، وإتاحة فرص التعلم أمام المتخصصين والخبراء والفنانيين.

“الدستور” يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن “الجامعة العالمية في مصر”..

1- يكون مقرّ الجامعة العالمية في التجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة.

2- تستهدف الجامعة العالمية في مصر إعداد المتخصصين والفنيين والخبراء.

3- تتيح الجامعة فرصة التعلم في العديد من المجالات.

4- تعزز الجامعة جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في مصر.

5- تضم الجامعة 10 كليات هي «كلية الطب - كلية طب الأسنان، كلية العلاج الطبيعي، كلية الصيدلة، كلية العلوم الإدارية والاقتصادية، كلية الإعلام، كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي».

وأكد الرئيس السيسى، في وقت سابق، حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية، بالتوازى مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالى والمستقبلى، وفى إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم فى المجالات كافة، باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقى لمصر، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.

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