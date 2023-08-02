سكاى سبورتس: مانشستر سيتى يتوصل لاتفاق لضم جفارديول

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لاتفاق مع إدارة نادي ريد بول لايبزيج الألماني للتعاقد مع الكرواتي يوشكو جفارديول، مدافع الفريق.

وخاض مانشستر سيتي مرحلة طويلة من المفاوضات مع نظيرتها في لايبزيج من أجل ضم جفارديول لصفوف الفريق.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر سيتي اتفقت على 77.6 مليون جنيه استرليني مقابل التعاقد مع جفارديول، مشيرة إلى أن الصفقة باتت قريبة من الانتهاء.

ويلعب جفارديول ضمن صفوف لايبزيج منذ انتقاله من فريق ديناموز زغرب الكرواتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

صفقة جفارديول لن تكون الأغلى في تاريخ مدافعي الدوري الانجليزي، وستكون الثانية بعد تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير مقابل 80 مليون جنيه استرليني، وفي المركز الثالث تأتي صفقة انضمام فان دايك لفريق ليفربول.

وبدأ جفارديول مسيرته ضمن صفوف شباب نادي ديناموز زغرب وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل التصعيد للفريق الأول في صيف عام 2019، ولعب 52 مباراة بقميص ديناموز زغرب، وسجل 4 أهداف وصنع 3 لزملائه في الفريق.