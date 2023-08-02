الشوط الأول: الهلال يتقدم على الوداد وتعادل السد وأهلى طرابلس فى البطولة العربية

أنهى فريق الهلال السعودي، الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الوداد البيضاوي المغربي بالتقدم بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية) بأبها، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وسجل الصربي سيرج سافيتش، هدف التقدم للهلال، في الدقيقة 41، بعد كرة عرضية من زميله سعود عبدالحميد.

وقدم الفريقان، شوطًا أول جيدا للغاية، وشهد أفضلية لممثل الكرة السعودية، الذي سيطر على أغلب مجريات اللعب خلال هذا الشوط.

وبدأ الهلال، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز - ميتشائيل ديلجادو

خط الهجوم: سالم الدوسري - سافيتش - عبدالله الحمدان

بينما بدأ الوداد، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: العملود، زولا، فرحاني، أبوالفتح

خط الوسط: دراوي، يحيى جبران، لحتيمي

خط الهجوم: أوناجم، بولي، المترجي

ومن ناحية أخرى، حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة السد القطري والأهلي طرابلس الليبي، والتي تجمعهما على ملعب (مدينة الملك سعود الرياضية) في الباحة، ضمن المجموعة ذاتها.

النتيجة الحالية في كلتا المباراتين، تمنح كل من السد القطري والهلال السعودي، بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس الملك سلمان.