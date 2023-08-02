وكيل تعليم قنا يهنئ أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

هنَّأ الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وقيادات المديرية، الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وأوائل المحافظة في الشعب الثلاث الأدبي وعلمي علوم وعلمي الرياضيات.

وثمَّن الوكيل، دور أسر الطلاب في دعمهم ومساندتهم لتخطي مرحلة التعليم قبل الجامعي، وأوضح أن الحصول على الثانوية العامة بداية إحدى أهم مراحل الحياة العملية، حيث تنمي الجامعات عقول الطلاب وإدراكهم بشكل يسمح لهم بعد ذلك أن يقوموا بتحليل المشكلات التي تواجههم بقوة، وتعني بالدراسة المتخصصة وتمنح فرص عمل أفضل.

وأعلن الوكيل، حصول ندا عمران محمد، بمدرسة الرئيسية بإدارة نجع حمادي التعليمية على المركز الأول على مستوى المحافظة للشعبة الأدبية بمجموع 92.9%، ومصطفى السيد رشاد، بمدرسة قوص الثانوية العسكرية على المركز الأول للشعبة العلمية (علوم) بمجموع 97.7%، وعمر محمود علي بمدرسة فصول الشيخية بإدارة فقط التعليمية على المركز الأول للشعبة العلمية (رياضيات) بمجموع 98%.