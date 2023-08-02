شوبير: مفاجآت مدوية بقائمة الأهلى الأولية للموسم الجديد (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجآت مدوية تتعلق بقائمة الأهلي الأولية استعدادا للموسم الجديد 2023 /2024.

شوبير: قيد محمود متولي في قائمة الأهلي الأولية

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء: "الأهلي قام بقيد 26 لاعبا في قائمته الأولية استعدادا للموسم الجديد".

وأضاف: "القائمة شهدت تغيرات كبيرة جدا بعد خروج بعض اللاعبين، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، هناك ثلاثة بنود أساسية في لائحة الموسم الجديد".

وأكمل شوبير: "الأولى قيد 30 لاعبا في قائمة كل فريق بالدوري، أما البند الثاني فهو وضع 3 لاعبين في قائمة الانتظار، إذا لم تتم إضافتهم بالقائمة الأصلية خلال فترة القيد".

وأشار حارس الأهلي الأسبق إلى أن فترة القيد الأولى بدأت يوم 27 يوليو الماضي وتستمر حتى الخامس من أغسطس الجاري، أما الفترة الثانية فتستمر حتى الثالثة عصر يوم 14 سبتمبر المقبل.

وواصل: "الأهلي أرسل قائمته الأولى لاتحاد الكرة، التي شهدت رحيل علي لطفي لنادي زد، فأصبح الوضع الآن في مركز حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء".

وأردف شوبير: "محمود متولي موجود في القائمة أيضا بعد التجديد له موسمين، وأكرم توفيق ومحمد هاني، وكريم فؤاد ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، وخالد عبدالفتاح وعلي معلول، وأليو ديانج ومروان عطية".

وزاد: "هناك أيضا عمرو السولية، ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا، وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر، و القندوسي وأحمد عبدالقادر، ومحمد مجدى أفشة وبيرسي تاو، ومحمد شريف ومحمود كهربا".

وعن موقف التونسي محمد الضاوي كريستو، أوضح شوبير: "لم أذكر اسمه، لأنه مواليد 2003 ويتم قيده ضمن قائمة الناشئين، ونفس الحال بالنسبة لكل من كريم الدبيس ومعتز محمد، ورأفت خليل والحارس مصطفى مخلوف".

وأتم قائلا: "سيتم قيد الثنائي إمام عاشور ورضا سليم في قائمة الأحمر الثانية، وكذلك أي صفقات جديدة يتعاقد معها الأهلي، فمازال أمامه وقت كبير جدا".

وكان الأهلي قد أتم التعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق والعائد من تجربة احترافية بنادي ميتلاند الدنماركي، وذلك لمدة 5 مواسم، ورضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي لمدة 4 مواسم.