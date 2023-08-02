بينهم 3 أطفال.. إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي "بني سويف- الزعفرانة" أمام مدخل طريق دير الأنبا أنطونيوس.

ودفع مرفقا إسعاف بني سويف والبحر الأحمر، بعدد أربع سيارات لنقل المصابين في الحادث إلى مستشفى رأس غارب العام بمحافظة البحر الأحمر لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين في الحادث، هم: إدوارد عدلي رزق الله 40 سنة، مقيم محافظة بني سويف، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأبناؤه ماريا 3 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وفلوباتير، سنتان، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، كيرلس ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومريم سمير فهيم، 32 سنة، مقيمة بني سويف، مصابة باشتباه كسر بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، وإيهاب سمير فهيم، 32 سنة، مقيم بني سويف، مصاب بخلع بالكتف اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، مريم سمير ناشد، 34 سنة، مقيمة بني سويف، مصابة جرح قطعي بالجبهة حوالي 1 سم وكدمات متفرقة بالجسم.