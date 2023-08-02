الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينهم 3 أطفال.. إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ببنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي "بني سويف- الزعفرانة" أمام مدخل طريق دير الأنبا أنطونيوس.

ودفع مرفقا إسعاف بني سويف والبحر الأحمر، بعدد أربع سيارات لنقل المصابين في الحادث إلى مستشفى رأس غارب العام بمحافظة البحر الأحمر لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.
وتبين أن المصابين في الحادث، هم: إدوارد عدلي رزق الله 40 سنة، مقيم محافظة بني سويف، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأبناؤه ماريا 3 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وفلوباتير، سنتان، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، كيرلس ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومريم سمير فهيم، 32 سنة، مقيمة بني سويف، مصابة باشتباه كسر بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، وإيهاب سمير فهيم، 32 سنة، مقيم بني سويف، مصاب بخلع بالكتف اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، مريم سمير ناشد، 34 سنة، مقيمة بني سويف، مصابة جرح قطعي بالجبهة حوالي 1 سم وكدمات متفرقة بالجسم.

الطريق الصحراوي انقلاب سيارة ملاكى بني سويف بمحافظة البحر الأحمر دير الأنبا أنطونيوس سيارة ملاكي

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

حقيقة إلغاء خدمة تظلمات الثانوية العامة

تقليص فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.. و12 ساعة بلا انقطاع على مدار اليوم

ترحيل سودانييْن لأسباب تتعلق بالصالح العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟