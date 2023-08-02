بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن الجامعات الخاصة

تعتبر الجامعات الخاصة أكثر ما يشغل بال أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي خلال هذه الأيام، وذلك عقب ظهور النتيجة وحصول بعض الطلاب على مجموع يقل عما توقعوه، وتعتبر الجامعات الخاصة ملجأ الطلاب في الوصول لأحلامهم.

ويتواجد بمصر ما يقرب من 30 جامعة خاصة يتمكن الطلاب من الدراسة بها بمختلف الكليات المعروفة، وللتسهيل على الطلاب التعرف على تلك الكليات، نقدم لكم من خلال هذه السطور أبرز المعلومات عنها ومستوى المصروفات الخاصة بها

مصروفات الجامعات الخاصة عام 2023:

تبدأ مصروفات الجامعات الخاصة من ما يقرب لـ115 ألفا وتصل لـ200 ألف، حيث إن متوسط مصروفات كلية الهندسة خلال هذا العام 127.980 جنيه مصري للعام الدراسي الكامل، أما كلية الصيدلة فتصل رسومها السنوية نحو 116 ألف جنيه.

وكان أعلن مسئولون عن الجامعات الخاصة أن العام الحالي سترتفع مصاريف الجامعات الخاصة بنسبة تتراوح ما بين 5 و20%، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

أبرز الجامعات الخاصة بمصر

-جامعة مصر الدولية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوبر، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الجامعة البريطانية في مصر، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة الأهرام الكندية، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة المستقبل، جامعة الجيزة الجديدة، جامعة سيناء، جامعة فاروس بالإسكندرية، جامعة النهضة ببنى سويف.

ونرصد أهم المعلومات عن أشهرالجامعات الخاصة بمصر:

الجامعة الأمريكية:

تصل الرسوم الدراسية بالجامعة الأمركية في العام الدراسي 2023 إلى 150،000 جنيه إسترليني ويمكن أن ترتفع أو تنخفض في تخصصات العلوم والهندسة، وتتم الدراسة بالجامعة الأمريكية بنظام الساعات المعتمدة وعدد المواد التي يختارها الطالب في بداية العام الدراسي، كما يتمكن الطلاب المتميزون من الحصول على خصم 70٪ على الرسوم الدراسية بحسب شروط إدارة الجامعة.

الجامعة الألمانية بالقاهرة:

تختلف مصاريف الجامعة الألمانية بالقاهرة من كلية لأخرى، فتسجل مصاريف كلية تكنولوجيا الإدارة وكلية الهندسة بـ الجامعة الألمانية الفئة أ 98700 جنيه، والفئة ب مصاريفها 111900 جنيه، والفئة ج 127980 جنيه وذلك للترم الواحد، أما كلية الصيدلة للفئة أ 86 ألف جنيه، والفئة ب 101500 جنيه، في حين أن مصاريف الفئة ج 116 ألف جنيه وذلك للترم الواحد، ومصاريف كلية العلوم التطبيقية والفنون التطبيقية بـ الجامعة الألمانية تبلغ 94875 جنيه.