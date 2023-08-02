تصدير 5 آلاف طن دقيق وتداول 19 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 665 شاحنة و 572 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 389شاحنة و524 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000طن بضائع ، 276 شاحنة و48 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن 160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج .

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة SEA WAVE و على متنها420 سيارة بوزن 840 طن قادمة من جدة , وغادرت السفينة GOLD LUCKY و على متنها 5000 طن دقيق متجهة الى اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1770 راكب بموانيها .

علي جانب آخر، تشهد شواطئ مدينة الغردقة العامة والخاصة اقبالًا كبيرًا من المصطافين عليها، وذلك لمواجهة موجه الطقس الحارة التي تشهدها معظمالأنحاء، حيث يستقبل شاطئ منتجع العائلات النادي الاجتماعي سابقًا، المئات من الاسر من أهالي الغردقة والوافدين عليها من المحافظات القريبة، وكما تشاهدون في الشاشة أمام حضراتكم اقبال وتوافد كبير من المواطنين علي الشاطئ بجانب انتشار فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف المتمركزة بمحيط الشاطئ لتقديم المساعدة في حال وجود طوارئ.

بدوره، كشف أشرف فؤاد مدير عام شاطئ العائلات بالغردقة والتابع لمحافظة البحر الأحمر، أن الشاطئ يستقبل منذ صباح اليوم المئاتمن العائلات والأسر للاستمتاع بمياه البحر، مؤكدا أنه الشاطئ مجهز بحوالي 5 آلاف كرسي وشمسية، بالإضافة الي نشر فرق الإنقاذعلى الشاطئ بأكمله، بجانب تواجد سيارة إسعاف طوال اليوم، وأكد مدير منتجع العائلات التابع لديوان عام محافظة البحر الاحمر، انشاطىء العائلات هو أكبر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة يمتد طوله لأكثر من الفي متر تقريبًا، ويسع أكثر من 5 آلاف مواطن ويضم آلاف الاعضاء، كما يستقبل من غير الأعضاء برسم دخول قيمة 50 جنيه التذكرة.