سقطت من شباك السيارة.. مصرع فتاة خلال "زفة عروسين" بالدقهلية

تحول حفل زفاف بمحافظة الدقهلية إلى مأتم بعدما لقيت طالبة مصرعها متأثرة بإصابتها في حادث عقب سقوطها من سيارة خلال زفة سيارات بنطاق مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارئ التابعة لجامعة المنصورة بوصول فتاة مجهولة الهوية جثة هامدة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، وبالفحص تبين أن المتوفاة طالبة تدعى "روميساء. م. ا"، (15 سنة)، طالبة في الصف الأول الثانوي، ولقيت مصرعها خلال مشاركتها في زفة عروسين شقيقة إحدى صديقاتها.

بالفحص تبين أنها كانت تستقل إحدى السيارات تجلس على شباكها، وخلال سيرها على طريق طلخا- شربين أمام أكاديمية الدلتا، ونتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق سقطت من السيارة وارتطمت بحاجز خرساني تسبب في مصرعها.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.