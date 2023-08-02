الباز: الإخوان بلا دين.. ووجدى العربى يعبر عن انحطاطهم الشديد

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على شماتة الإخواني وجدي العربي، في وفاة نجل الفنان حسن يوسف.

وقال "الباز"، خلال لايف ؛البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية، إن وجدي العربي أصدق شخص للتعبير عن جماعة الإخوان، وتعاملهم مع حدث الموت بانحطاط شديد جدًا، فيحولونه من حدث ربنا يجريه على الناس، إلى أمر يعايرون الناس به، بمنطق غير إنساني.

وأضاف "الباز": "الإخوان ليس لهم دين، يحولون حدث الموت، لشىء للمعايرة، ممكن أتفهم أنهم يفرحون في شخص فقد فلوسه، لكن الشماتة في الموت لا معنى لها، لأن الجميع سيموتون".

ولفت إلى أن وجدي العربي ظهر على قناة "وطن" الناطقة باسم الإخوان يبكي، ويقول لم يقصد الشماتة، لكن أراد التذكير بموت ابن محمد بديع، وبنت البلتاجي، لكنه يريد عمل خلط شديد للأمور، مردفًا: "ابن محمد بديع محدش موته على سريره، كان في اشتباك، والإخوان اقتحموا السجون، وقتلوا الجيش والشرطة، فرضوا على الناس معركة صفرية، وصلوا المصريين، يا نموتكم يا نموت".

وحذر "الباز"، من تصدير الإخوان، للمظلومية، مردفًا: "يتحدث عن موت ابن بديع وبنت البلتاجي، وماذا عن آلاف من أبناء الجيش والشرطة والشعب الذين قتلوا؟ بعد فض رابعة، قناصة الإخوان قتلوا ضباط الشرطة الذين كانوا مكلفين بحماية الدولة، أما ابن بديع وبنت البلتاجي شاركا في اعتصام إرهابي، لديه خطة لهدم الدولة، وقتلهم من أخرجهم لتهديد الدولة".