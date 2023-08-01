الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نوفمبر 2024.. مسئول أممى يكشف تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى

المهندس عمرو لاشين
المهندس عمرو لاشين

استعرض المهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أسباب استضافة مصر لفعاليات المنتدى الحضرى العالمي، خلال نوفمبر 2024.

وقال لاشين خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن مصر حققت قفزات في أنشطة متعددة، ومصر أكدت ضرورة تناول التحديات والمشاكل والحلول والبرامج الممكنة مع أهمية استفادة الدول الإفريقية المختلفة.

وذكر أنه المؤتمر الوحيد من نوعه، وانطلقت أولى دوراته في 2002 بكينيا، ويتم تنظيمه كل عامين، وتم اختيار مدينة القاهرة ممثلًا لمصر في 2024.

وأوضح المسئول الأممي أن المنتدي يتناول العديد من القضايا، بمشاركة ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والإعلام والشباب ويتضمن أنشطة متعددة، وتم اختيار القاهرة كأفضل مقترح تم تقديمها، حيث هناك معايير مرتبطة بقدرة الدولة والإمكانيات.

المنتدى الحضري العالمى

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