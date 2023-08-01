الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 أزهر

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 أزهر.. يبحث عدد كبير من الطلاب عن موعد بدء امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية الأزهرية، وذلك بعد الإعلان عن النتيجة يوم 27 يوليو 2023 الماضي.

ويرصد الدستور في التقرير التالي جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 أزهر:

جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 أزهر

أعلن الأزهر الشريف موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية للقسمين الأدبي والعلمي الذين رسبوا في بعض مواد الدور الأول.
وحدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية والذي سيخضع له الطلبة والطالبات الذين لم يحالفهم التوفيق في امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، حيث بلغ عدد الراسبين منهم 69 ألف و76 طالب.

وفيما يتعلق بالطالب الذي رسب في 6 مواد ولم يتمكن من الحصول على درجات الرأفة والمقدرة بـ 10% على كل مادة رسب فيها، فيخوض في موعد امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني الامتحان مجددًا في الوقت المعلن رسميًا.

وأوضح أن موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي الأزهري 2023، سيبدأ من يوم السبت 19 أغسطس المقبل.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023


يذكر أن أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في مؤتمر صحفي، نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، أسماء الأوائل من كلا القسمين، موعد التظلمات والرسوم المقرر سدادها، موضحًا أن عدد الطلاب الراسبين في الدور الأول علمي بلغ 20 ألف و631 طالب، وفي القسم الأدبي 48 ألف و445 طالب وطالبة.

تظلمات الثانوية الأزهرية

 

بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 تم إطلاق رابط التظلمات الخاص بالثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث يمكنهم التظلم على درجاتهم من خلال بوابة الأزهر الالكترونية: https://www.azhar.eg/

خطوات عمل التظلمات للثانوية الأزهرية 2023


ولعمل تظلم على الدرجات لطلاب الثانوية الازهرية لا بد أن يقوموا بدفع تكلفة التظلم وهي تبلغ حوالي 100 جنيه لكل مادة، علمًا بأن مدة التظلمات تصل لحوالي شهر طبقا لما قاله وكيل الأزهر الدكتور وسام متولي.

 

جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي أزهر امتحانات الدور الثاني قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور محمد الضويني

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