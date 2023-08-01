الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ختام التعاملات.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يُسجل 2155 جنيهًا

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، استقرارًا كبيرًا متأثرًة بالبورصات العالمية.

وتقدم “الدستور” في السطور التالية، نشرتها اليومية للقراء بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار المعدن النفيس، وفق اخر تحديث جاءت كالتالي..


أسعار الذهب الآن

وسجل عيار 18   نحو       1848 جنيهًا

وسجل عيار 21   نحو       2155 جنيهًا.

وسجل عيار 24  نحو        2463 جنيهًا.

سعر الجنيه ذهب  سجل  17240 جنيهًا 
                   
وسجل سعر الذهب عالميًا 1956 دولار للأونصه.

وتشهد اسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية.


وتولي مصر اهتمامًا خاصًا بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة الذهب في مصر.

ويهتم المواطنون بأسعار الذهب باعتباره ملاذ الذهب ملاذا آمنا للاستثمار.

أسعار الذهب أسعار الجنيه اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب المحلية

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