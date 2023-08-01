ضبط 19 تاجرًا تلاعبوا بأسعار السجائر بمراكز الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، تحت قيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل الوزارة بالغربية، من ضبط 19 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز المحافظة، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 150 جنيهًا زيادة فى القاروصة الواحدة.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 19 تاجرًا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 150 جنيهًا زيادة فى القاروصة الواحدة.

وعلى الفور تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

يأتي ذلك في إطار الحملات التي تقوم بها وزارة التموين لمكافحة التلاعب في الأسعار والتصدي للتجار المخالفين، وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.